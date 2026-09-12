El Ajax va a por la revancha en la Eredivisie de la Vriendenloterij tras la derrota por 1-3 ante el PSV. El entrenador Míchel ya ha hecho pública la alineación para el partido a domicilio contra el Fortuna Sittard, con dos debutantes en el once.

Marc ter Stegen estará bajo palos en Sittard. Anton Gaaei será la pieza más a la derecha en la defensa de cuatro. Thilo Kehrer sustituye a Aaron Bouwman, que debe rehabilitarse tras la entrada de Ruben van Bommel la semana pasada. Youri Baas será el acompañante defensivo de Kehrer contra el Fortuna. Caio Henrique arranca como lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat debutó contra el PSV como suplente y esta vez aparecerá de inicio. Jorthy Mokio y Julian Brandt completan el centro del campo del Ajax frente al equipo de Danny Buijs. Davy Klaassen da, por tanto, un paso al lado por ahora.

Steven Berghuis vuelve a tener la oportunidad de demostrar su valía como extremo derecho, mientras que Oliver Edvardsen podrá exhibir sus cualidades en la izquierda. Tolu Arokodare será la referencia ofensiva de los visitantes de Ámsterdam.

Alineación del Fortuna Sittard:

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Edvardsen