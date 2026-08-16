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imago-sport-1080973319.jpgPro Shots
Bart DHanis

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Míchel apuesta por Youri Baas y señala al sustituto de Godts

Ajax

Míchel Sánchez ha dado a conocer la alineación del Ajax para el duelo en casa ante el sc Heerenveen. El técnico español ha optado por dejar a Julian Brandt en el banquillo de inicio. Daley Blind sufrió molestias físicas entre semana ante el Shelbourne FC y no estará disponible.

El fichaje millonario Caio Henrique ocupará, igual que la semana pasada ante el PEC Zwolle, su habitual posición de lateral izquierdo. Aaron Bouwman formará en el centro de la defensa junto a Youri Baas, el sustituto de Blind. Lucas Rosa será el lateral derecho.

En el centro del campo no hay sitio para Brandt ni Jorthy Mokio. Míchel apuesta por Youri Regeer, Davy Klaassen y el número 10 Oscar Gloukh.

En ataque, el Ajax tendrá que arreglárselas desde esta semana sin Mika Godts. El delantero belga completó el sábado su traspaso al Paris Saint-Germain.

La producción goleadora del conjunto de Ámsterdam deberá pasar, por tanto, por Steven Berghuis, Kasper Dolberg y Abdellah Ouazane.

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El partido entre Ajax y sc Heerenveen comenzará a las 16:45 en el Johan Cruijff ArenA.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Gloukh, Klaassen; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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