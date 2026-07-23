Míchel anuncia la alineación del Ajax: Owen Wijndal será titular

El Ajax se enfrenta al FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. El técnico Míchel ya ha dado a conocer su alineación.

Marc-André ter Stegen aún no ha llegado, por lo que Maarten Paes estará bajo palos en el conjunto de Ámsterdam. Lucas Rosa, por la derecha, y Owen Wijndal, por la izquierda, ocuparán las bandas. Eso significa que el fichaje Caio Henrique empezará en el banquillo. Aaron Bouwman y el reaparecido Daley Blind serán los centrales.

Youri Regeer aportará el control en el centro del campo. Los otros centrocampistas, Davy Klaassen y Oscar Gloukh, tendrán la tarea de conectar con la línea de ataque del Ajax.

Kasper Dolberg tuvo minutos recientemente contra el Olympiakos y será titular ante el Vojvodina. Steven Berghuis arrancará en la banda derecha y Mika Godts deberá aportar el peligro desde el lado izquierdo.

El partido de vuelta contra el Vojvodina está programado para el jueves 30 de julio. Entre medias, el Ajax jugará un amistoso contra el Burnley inglés. Si vence al club serbio, le esperará una tercera ronda previa y, eventualmente, los play-offs.

Alineación del FK Vojvodina:

Alineación del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.