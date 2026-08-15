Mexx Meerdink ha desvelado aparentemente por accidente este sábado por la noche, tras la convincente victoria por 1-4 del AZ ante el FC Utrecht, que Troy Parrott está camino de un gran traspaso. El delantero contó ante las cámaras de ESPN que su competidor va a dejar el AZ, aunque unos segundos después rectificó.

Parrott no formó parte este sábado de la convocatoria del AZ para el duelo en el Stadion Galgenwaard. Antes del partido, el entrenador Leeroy Echteld lo achacó a una lesión leve del atacante irlandés.

Sin embargo, tras el encuentro Meerdink dejó una llamativa declaración sobre el futuro de Parrott. “Es una pena que nos vaya a dejar, pero para mí es una gran oportunidad para mostrarme. Se merece dar un buen paso. Y entonces será mi momento”.

Cuando a continuación le preguntan a Meerdink por el nuevo club de Parrott, parece darse cuenta de que quizá ha dicho demasiado. “No tengo ni idea. Espero que pueda dar un buen paso y entonces será mi momento”. Después de que le señalen que poco antes había hablado él mismo de una salida, respondió: “No, no, eso no lo dije”.

Echteld no quiso confirmar después del partido que el traspaso de Parrott sea ya inminente. “De todas formas, hoy no estaba en condiciones de jugar, pero está claro que ha apostado por un traspaso”, dijo el técnico, que se mantuvo cauto sobre el estado de las negociaciones: “De verdad que no lo sé. Solo te cuento lo que sé”.

Este verano, Parrott ya había sido relacionado insistentemente con una salida del AZ. Según las informaciones, el West Ham United presentó anteriormente una oferta de unos 17,5 millones de euros por el delantero, mientras que el FC Porto también es mencionado como club interesado.

En cualquier caso, Meerdink aprovechó este sábado la ausencia de Parrott y dejó su huella ante el FC Utrecht. Poco después del descanso hizo el 0-3 tras un centro de Mateo Chávez. “Lo entrenamos aquí cada día, así que está bien que te veas recompensado. También se ve la alegría”.

Además, el tanto supuso para Meerdink su primer gol en liga de la temporada. “Siempre está bien marcar el primero de la liga. En el último partido contra el ADO Den Haag no estuve bien y eso me rondaba la cabeza. Entonces empiezas a buscarte”, afirmó el atacante. “Por suerte la metí”.