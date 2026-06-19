«Messi y Ronaldo son los mejores de todos los tiempos, pero Mbappé...»

Wayne Rooney elogia a Kylian Mbappé, autor de dos goles en el debut de Francia (3-1 a Senegal), y lo compara con una leyenda brasileña bicampeona del mundo.

«Messi y Cristiano son gigantes, pero Mbappé, por estilo, se parece más al brasileño Ronaldo», afirma Rooney en su programa de la BBC.

«Tiene gran habilidad técnica, se atreve a entrar en la acción, se cuela en los espacios a la espalda de la defensa y marca goles. Me temo que no lo valoramos lo suficiente», afirma Rooney, quien considera que a Mbappé se le suele subestimar.

Ronaldo se dio a conocer en Europa tras fichar por el PSV después del Mundial de 1994 y luego jugó en el Barcelona, el Inter, el Real Madrid y el Milan antes de retirarse en el Corinthians.

Con su técnica y velocidad, casi en solitario guió a Brasil hacia el quinto título en 2002. Las lesiones graves mermaron su carrera, que terminó en 2011.

Mbappé fue campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022. En la final ante Argentina (3-3) marcó un hat-trick, pero no bastó y Francia cayó en los penaltis.

La estrella gala respondió con dos tantos de clase ante Senegal. Gracias en parte a él, la selección de Didier Deschamps parte como favorita para ganar el próximo Mundial.