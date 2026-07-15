Messi y Kane lideran la alineación oficial de Argentina e Inglaterra

Thomas Tuchel y Lionel Scaloni han anunciado las alineaciones de Inglaterra y Argentina para la semifinal de hoy.
El ganador se medirá a España en la final del domingo, tras la victoria de La Roja 2-0 ante Francia.
La alineación de Inglaterra es la siguiente:
Portero: Jordan Pickford
Defensa: John Stones, Mark Joy, Reece James y Jed Spence
Centrocampistas: Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham y Morgan Rogers
Delanteros: Harry Kane y Gordon
Por su parte, la alineación de Argentina fue la siguiente:
Portero: Emiliano Martínez
Defensa: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina
Centrocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández
Delantera: Julián Álvarez, Messi y Giuliano Simeone