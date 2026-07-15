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Messi y Kane lideran la alineación oficial de Argentina e Inglaterra

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
H. Kane
L. Messi
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

España espera al ganador de la final

Thomas Tuchel y Lionel Scaloni han anunciado las alineaciones de Inglaterra y Argentina para la semifinal de hoy.

El ganador se medirá a España en la final del domingo, tras la victoria de La Roja 2-0 ante Francia.

La alineación de Inglaterra es la siguiente:

Portero: Jordan Pickford

Defensa: John Stones, Mark Joy, Reece James y Jed Spence

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Centrocampistas: Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham y Morgan Rogers

Delanteros: Harry Kane y Gordon

Por su parte, la alineación de Argentina fue la siguiente:

Portero: Emiliano Martínez

Defensa: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina

Centrocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Delantera: Julián Álvarez, Messi y Giuliano Simeone

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