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Abdelmawgood Samir

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Messi vuelve a hacerlo: dos récords en una sola noche

Argentina vs Cabo Verde
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L. Messi
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EE. UU.

Las cifras se desmoronan bajo los pies del pulgón

Lionel Messi marcó su vigésimo gol en Mundiales, durante la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final el viernes por la tarde, ampliando su récord como máximo goleador del torneo.

«La Pulga» abrió el marcador en el 29 en el Hard Rock Stadium de Miami, tras un pase de Lisandro Martínez, controló con precisión y definió con la izquierda.

Con 39 años, Messi suma 7 goles en solo 4 partidos del Mundial 2026 y se convierte en el primer jugador que marca en 8 encuentros consecutivos de la competición.

El ocho veces ganador del Balón de Oro amplió su ventaja sobre Kylian Mbappé, quien suma 18 goles tras marcar dos el martes contra Suecia (3-0).

Además, Messi alcanzó su partido 30 en Mundiales, superando el récord de 25 que ostentaba Lothar Matthäus.

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