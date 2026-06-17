Messi supera a Ronaldo con un logro único en el Mundial

Lionel Messi, capitán de Argentina, ha alcanzado un hito en el Mundial 2026, superando a su rival Cristiano Ronaldo, quien aún puede igualarlo.

Messi lidera la alineación argentina ante Argelia en el estadio “Arrohead” la madrugada de este miércoles, dentro del Grupo 10, que también integra a Jordania y Austria.

Messi se convierte en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo tras jugar en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

“La Pulga” se benefició de jugar su partido inaugural antes que Ronaldo, quien igualará el récord si actúa esta tarde ante la República Democrática del Congo.

Ochoa desperdició una oportunidad de oro

Guillermo Ochoa, veterano portero mexicano, podría haberles adelantado, pero se perdió el triunfo ante Sudáfrica en el partido inaugural.

Podría igualar a Messi si juega los dos partidos de su selección: ante Corea del Sur el viernes y frente a la República Checa el 25 de junio.

Ronaldo busca otro hito

De marcar hoy, será el primero en anotar en seis Mundiales.

Messi, en cambio, solo ha marcado en cuatro ediciones (2006, 2014, 2018 y 2022) y se quedó sin gol en 2010.