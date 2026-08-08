Messi se prepara para el viaje más difícil de su vida

Lionel Messi se prepara para realizar el viaje más difícil de su vida, desde Fort Lauderdale, en Estados Unidos, hasta su ciudad natal de Rosario, en Argentina, con el fin de permanecer junto a su familia y compartir con su madre Celia, sus hermanos y el resto de sus familiares el dolor por la pérdida de su padre, Jorge Messi.

Según el diario argentino "Olé", la situación de Jorge Messi era crítica, y Leo sabía que lo peor podía ocurrir en cualquier momento, por lo que decidió, tras la conclusión del Mundial, viajar a Rosario y quedarse con su familia, antes de regresar al Inter Miami para continuar su carrera.

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Estaba previsto que disputara un partido con su equipo ante el Monterrey mexicano, pero recibió la noticia que no quería escuchar: el fallecimiento de su padre.

Ahora, Messi se prepara para viajar desde Fort Lauderdale hasta Rosario en un avión privado, cuya llegada está prevista para la noche, con el fin de estar junto a su madre Celia, sus hermanos y el resto de sus familiares en estos momentos tan duros.

Jorge Messi fue uno de los pilares más importantes en la vida de su hijo, ya que se mantuvo cerca de él durante toda su carrera y también se encargó de gestionar sus asuntos profesionales en etapas importantes de su trayectoria futbolística. Vivió a su lado en España, cuando era jugador del Barcelona, hasta el posterior traspaso de Leo al París Saint-Germain y después al Inter Miami.

Acompañado de su esposa Antonela, Messi se prepara para afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida, respaldado por el cariño de su familia y de los habitantes de su ciudad, y junto a su madre Celia, en la despedida de su padre, que siempre fue un apoyo y un pilar fundamental en su vida, según "Olé".