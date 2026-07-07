Messi lo falló... Una decisión arbitral zanja la polémica sobre el penalti de Argentina ante Egipto

En los octavos de final del Mundial 2026, Egipto-Argentina vivió una jugada polémica: penalti a favor de la Albiceleste en el 19’.

El árbitro señaló la pena máxima tras un choque entre el extremo egipcio Haitham Hassan y el argentino Tagliafico dentro del área.

El árbitro francés François Litxer señaló el penalti a favor de Argentina, pese a las protestas egipcias. Lionel Messi lo lanzó en el 21, pero el portero egipcio Mustafa Shubair lo detuvo.

La cuenta Archivo Far consultó en X: «¿Penalti de Haitham a Tagliafico?».

Y añadió: «Sí, es un penalti válido... El jugador argentino llegó primero al balón y lo tocó, tras lo cual el extremo egipcio lo derribó de forma evidente».

Concluyó: «Un penalti totalmente válido que el árbitro François Litxer pitó directamente desde el terreno de juego».







