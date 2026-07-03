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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Messi hace historia ante Cabo Verde

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
L. Messi
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.

Una trayectoria excepcional...

Lionel Messi batió el récord de participaciones en fases finales del Mundial al jugar su partido 30 contra Cabo Verde en dieciseisavos, superando a todas las leyendas del torneo.

«La Pulga» fue titular y añadió un hito más a su palmarés, tras compartir el récord anterior con otros jugadores.

Messi supera por cuatro encuentros al portugués Cristiano Ronaldo (26) y por doce al francés Kylian Mbappé (18).

Además, es el máximo goleador del torneo con 19 tantos y el segundo con más asistencias, con 8, cifras que lo consagran como una leyenda del Mundial.

A pesar de la dificultad para superarla, Mbappé aparece como el candidato más firme a hacerlo en el futuro gracias a su juventud y progresión.

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