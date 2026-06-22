Lionel Messi, estrella de Argentina, celebró la victoria 2-0 sobre Austria, partido en el que marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales, con 18 tantos.

Messi declaró tras el encuentro, según destacó el diario español «Marca»: «Nuestro plan era ganar los dos primeros partidos y sabíamos que no sería fácil. Nadie regala nada; son encuentros muy igualados. Hubo mucha intensidad y, a ratos, nos costó mantener la posesión; ellos también nos complicaron».

Y añadió: «Fue un partido reñido y muy físico, en el que costó jugar. Lo importante era clasificarnos. Somos Argentina y siempre buscamos ganar».

“Cuando nos juntamos, en partidos oficiales o amistosos, disfrutamos compitiendo y estando juntos. También nos alegra ver a la afición así y darle estas alegrías. Queremos mantener esta dinámica y seguir en la misma sintonía que la gente”.

Y añadió: «Iremos paso a paso, porque el campeonato es largo y difícil. Vivo estos momentos de una manera especial, disfruto jugando y pasándolo bien sobre el terreno de juego. Me enfadé mucho por haber fallado el penalti, pero, por suerte, pudimos enderezar el rumbo y sumar los tres puntos, que era lo más importante».

Concluyó: «Estoy muy contento con esta victoria, ha sido muy importante. Fue un partido exigente, pero nos da tranquilidad para lo que viene. Así es el Mundial: todo es intenso y parejo, pero estamos felices de tener seis puntos y la clasificación».

Con humildad, Messi restó importancia a su actuación en Arlington, Texas, aunque sus cinco goles lo colocan como máximo goleador del Mundial 2026.

El “Puchilón” admitió: «No imaginaba empezar así; estoy agotado, pero quiero celebrarlo con mis compañeros. Nadie sabe qué pasará, pero estoy contento con el resultado y con la ayuda de todos».

Al preguntarle por un favorito para el título, admitió: «No tengo ninguno; estoy muy cansado tras el partido y ahora mismo no puedo pensar en eso».