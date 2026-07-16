Lionel Messi lideró a Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra, con una de sus mejores actuaciones.

Según Opta, Messi completó nueve regates y dio dos asistencias, convirtiéndose en el primer jugador, desde 1966, en lograrlo en un partido eliminatorio.

Además, sumó 12 asistencias en Copas del Mundo (10 en eliminatorias), marca sin precedentes en el torneo.

Opta añade que, desde 1966, ningún otro jugador ha superado las 8 asistencias en una fase final, lo que reafirma la influencia de Messi en los partidos clave.

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Además, a sus 39 años igualó su récord personal de nueve regates en un partido, marca que ya logró contra Islandia en 2018 (con 30 años) y ante Alemania en 2010 (con 23).

Estas cifras confirman que, a punto de cumplir cuarenta años, Messi mantiene su magia y su capacidad de decidir partidos. Muchos califican su actuación ante Inglaterra de «legendaria», prueba de que su talento no tiene edad.

Con estas cifras, el capitán argentino llega a la final contra España listo para añadir un nuevo capítulo a su legado mundialista.