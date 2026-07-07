Messi califica el Mundial de 2026 como el peor desde 1966

Mustafa Shubair, portero de Egipto, brilló en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y con sus paradas alcanzó una marca histórica.

En el partido de octavos que se disputa en el estadio de Atalanta, Egipto se adelantó a la campeona Argentina.

Egipto abrió el marcador en el 15' con un cabezazo de Yasser Ibrahim tras un centro preciso de Marwan Attia.

Argentina respondió con un penalti en el 21’, tras una falta de Haitham Hassan sobre Nicolás Tagliafico.

Messi lanzó a la izquierda, pero Shubair lo detuvo, su segundo penalti parado en este Mundial.

Según «Opta», contando las tandas, solo se han marcado 32 de 49 penaltis en este Mundial, con un 65,3 % de acierto, la peor marca desde 1966.