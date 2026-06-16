Merino: Estamos de luto tras la tragedia de Cabo Verde

Mikel Merino, centrocampista de la selección española, afirma que el equipo atraviesa un «período de luto» tras el inesperado empate ante Cabo Verde en su debut mundialista.

Cabo Verde, debutante en el torneo, sorprendió al empatar 0-0 en Atlanta; el veterano portero Fozinha fue el mejor, y la joven estrella Lamine Yamal entró desde el banquillo al no estar al 100 %. El empate entre Uruguay y Arabia Saudí mantiene abierta la lucha en el Grupo H.

La selección regresó a su base en Chattanooga (Tennessee) para preparar el decisivo partido del domingo ante Arabia Saudí.

En una rueda de prensa de media hora este martes, Merino declaró a los periodistas, según informó ESPN: «Cada jugador afronta este duelo a su manera: algunos revisan el partido al instante, otros prefieren desconectar. Es normal sentir la decepción de no haber sumado los tres puntos, pero ya pensamos en lo que debemos mejorar».

Al preguntarle por qué usó el término «duelo» y si reflejaba sufrimiento en el vestuario, el jugador del Arsenal respondió: Quizá no encontré las palabras adecuadas; fue solo una metáfora. No ha muerto nadie, claro. Pero una derrota, cuando tienes una mentalidad competitiva exigente y no consigues dar lo mejor de ti, puede sentirse así: vuelves a casa y ni siquiera te apetece hablar con tu familia. Por eso lo comparé con el duelo».

Puso como ejemplo a la selección argentina en el Mundial de 2022, que empezó con una derrota ante Arabia Saudí y terminó campeona en Catar: «Muchas de las grandes historias del fútbol empezaron con partidos que no salieron bien, igual que el último campeón del mundo, que perdió con Arabia Saudí en 2022 y acabó ganando el Mundial. Aún estamos al principio y nuestro equipo puede evolucionar y mejorar».

También recordó la generación dorada de España, campeona en Sudáfrica 2010, y añadió: «Esa generación dorada perdió el debut ante Suiza, sufrió críticas duras y aún así dio la vuelta a la situación; es nuestro modelo y una gran inspiración».

España tiene cinco días para preparar el duelo ante Arabia Saudí, tiempo valioso para que los lesionados y los agotados, como Yamal y Nico Williams, recuperen su mejor versión.

Para cerrar, habló del ambiente y de los jóvenes: «Cuando no tienes el sabor de la victoria, solo quieres jugar cuanto antes para quitarte el mal sabor; ahora tenemos mucho tiempo para pensar, y eso es un reto mental. Alamín Yamal, por ejemplo, está en excelente forma; hace un rato bromeaba con todos, como siempre, sin perder energía. Los jóvenes nos dan chispa y entusiasmo, y nosotros les ofrecemos la serenidad que a veces hace falta. Ese equilibrio es lo que más me gusta de esta plantilla».