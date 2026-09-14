«Merezco ganar el Balón de Oro este año»

Lamine Yamal considera que merece el Balón de Oro, según ha dicho el atacante español en una entrevista con Movistar.

Yamal está este año en un gran momento en el Barcelona. La pasada temporada, el extremo de diecinueve años ya firmó 24 goles y 18 asistencias, y también este curso arrancó a lo grande.

En los primeros cinco partidos de LaLiga ya logró marcar seis goles y también vio puerta en el duelo de la Liga de Campeones ante el Feyenoord (5-1).

«Creo sinceramente que hay dos jugadores que son los mejores del mundo, y este año yo lo merecería por lo que he ganado», comenzó Yamal sobre el prestigioso premio.

Ese otro jugador al que se refiere Yamal es el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé. «Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores jugadores del mundo. Eso para mí está claro, y cualquiera que vea los partidos lo sabe».

Yamal considera aun así que merece el premio por encima del francés, por la cantidad de títulos que conquistó esta temporada. El internacional español en 33 ocasiones ganó el pasado verano el Mundial y se proclamó campeón de España.