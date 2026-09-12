¿Mereció Al Khaleej un penalti contra Al Nassr?

Mohammed Kamal Risha, analista arbitral del diario "Al-Riyadiah", zanjó la polémica sobre una de las acciones arbitrales durante el enfrentamiento entre Al Nassr y Al Khaleej, después de que Nawaf Al-Saadi, jugador del Al Khaleej, cayera dentro del área durante el desarrollo del partido.

El minuto 13 fue testigo de la caída de Al-Saadi tras un contacto con Saad Al-Nasser, jugador del Al Nassr, en medio de reclamaciones de los jugadores del Al Khaleej para que se señalara penalti, pero el árbitro del encuentro decidió que el juego continuara y no señaló ninguna infracción.

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Risha afirmó que la decisión del árbitro fue correcta, aclarando que Saad Al-Nasser logró llegar al balón antes de que se produjera el contacto y consiguió cambiar su trayectoria, lo que respalda el acierto de la decisión del árbitro de no señalar penalti a favor del Al Khaleej.

El analista arbitral dijo: "En el minuto 13, caída de Nawaf Al-Saadi, jugador del Al Khaleej, y decisión correcta del árbitro de no señalar penalti, porque Saad Al-Nasser, jugador del Al Nassr, logró llegar al balón y cambiar su trayectoria".

Risha añadió que el contacto que se produjo entre los jugadores fue accidental y no alcanza el nivel de una infracción que obligue a señalar penalti, confirmando así el acierto de la decisión del árbitro de dejar seguir el juego en esta acción.

De este modo, el analista arbitral cerró la puerta a la polémica sobre la jugada, subrayando que la intervención de Saad Al-Nasser fue primero sobre el balón, y que el contacto que le siguió no fue suficiente para señalar penalti a favor del Al Khaleej.

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