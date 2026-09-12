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Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

¿Mereció Al Khaleej un penalti contra Al Nassr?

Al Khaleej vs Al Nasr FC
Al Khaleej
Al Nasr FC
1ª División
Arabia Saudí

Polémica arbitral

Mohammed Kamal Risha, analista arbitral del diario "Al-Riyadiah", zanjó la polémica sobre una de las acciones arbitrales durante el enfrentamiento entre Al Nassr y Al Khaleej, después de que Nawaf Al-Saadi, jugador del Al Khaleej, cayera dentro del área durante el desarrollo del partido.

El minuto 13 fue testigo de la caída de Al-Saadi tras un contacto con Saad Al-Nasser, jugador del Al Nassr, en medio de reclamaciones de los jugadores del Al Khaleej para que se señalara penalti, pero el árbitro del encuentro decidió que el juego continuara y no señaló ninguna infracción.

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Risha afirmó que la decisión del árbitro fue correcta, aclarando que Saad Al-Nasser logró llegar al balón antes de que se produjera el contacto y consiguió cambiar su trayectoria, lo que respalda el acierto de la decisión del árbitro de no señalar penalti a favor del Al Khaleej.

El analista arbitral dijo: "En el minuto 13, caída de Nawaf Al-Saadi, jugador del Al Khaleej, y decisión correcta del árbitro de no señalar penalti, porque Saad Al-Nasser, jugador del Al Nassr, logró llegar al balón y cambiar su trayectoria".

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Risha añadió que el contacto que se produjo entre los jugadores fue accidental y no alcanza el nivel de una infracción que obligue a señalar penalti, confirmando así el acierto de la decisión del árbitro de dejar seguir el juego en esta acción.

De este modo, el analista arbitral cerró la puerta a la polémica sobre la jugada, subrayando que la intervención de Saad Al-Nasser fue primero sobre el balón, y que el contacto que le siguió no fue suficiente para señalar penalti a favor del Al Khaleej.

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