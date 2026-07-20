Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080256631.jpgEibner

Traducido por

¿Merece el Balón de Oro? París celebra la impresionante temporada de Fabián Ruiz

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Fabián Ruiz
España
Argentina
EE. UU.

Ha ganado todos los campeonatos

El PSG homenajeó a su estrella española, Fabián Ruiz, tras una temporada exitosa y la victoria de España en el Mundial 2026 ante Argentina.

El club publicó una foto del jugador con la camiseta de España, rodeado de los títulos conquistados, y la acompañó con la frase: «WON IT ALL».

Con el PSG conquistó la Liga francesa, la Copa de Francia, la Liga de Campeones, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, antes de alzar el Mundial con España.

Además, alcanzó los 50 partidos con España sin perder, cifra que refleja su peso en “La Roja”.

Además, en 2026 se convirtió en el único futbolista que ganó la Liga de Campeones y el Mundial en el mismo año, entrando en un exclusivo club que incluye a Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Roberto Carlos, Sami Khedira y Raphaël Varane.

Su gran temporada abre el debate sobre su candidatura al Balón de Oro, pues ha combinado talento individual con títulos tanto de club como de selección.

Lee también:
Shubair: ¡España ganó el Mundial a pesar del árbitro y de la FIFA!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google