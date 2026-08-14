El Al-Ahli continuó con el proceso de cesión de sus jóvenes talentos a clubes de la Roshn Saudi League, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El club Al-Ahli anunció este viernes su aprobación para ceder a su jugador Ayman Falatah a las filas del Al-Faisaly, recién ascendido a la Roshn League, hasta el final de la nueva temporada.

Falatah se reunirá con su compañero en el Al-Ahli, el joven centrocampista Eid Al-Mawlid, cuya cesión al Al-Faisaly hasta el final de la temporada ya había aprobado también "el club" anteriormente.

Falatah se convirtió en el quinto jugador que abandona el Al-Ahli en calidad de cedido en el actual mercado de fichajes veraniego, junto a Eid Al-Mawlid, Abdulilah Al-Khaibari, que se marchó al Al-Fateh, así como Yasin Al-Zubaidi y Yazan Madani, que fueron al Al-Khaleej.

En términos generales, el Al-Ahli ha perdido a 7 jugadores durante el mercado de fichajes veraniego hasta el momento, encabezados por el quinteto cedido, además del extremo argelino Riyad Mahrez y el centrocampista marfileño Franck Kessié, sumado al entrenador alemán Matthias Jaissle.

El Al-Ahli comenzó su andadura en la Roshn Saudi League ayer jueves, con una victoria sobre el Al-Diriyah por un gol a cero, obra del centrocampista armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar ruso.