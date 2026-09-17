Memphis es destrozado en Brasil: «Lo más espantoso...»

En Brasil hay un gran revuelo por el penalti fallado por Memphis Depay. La leyenda del club Neto estalló por completo en Radio Craque contra el delantero neerlandés y los aficionados también se hicieron oír de forma masiva.

Memphis fue en la madrugada del miércoles al jueves el villano de Corinthians. El atacante falló contra Estudiantes un penalti en el tiempo añadido, con 0-1 en contra, lo que provocó la eliminación del club brasileño en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras el partido, Memphis pidió disculpas de rodillas a los aficionados de su club, pero no sirvió de nada. El máximo goleador de la selección de Países Bajos fue silbado masivamente por la hinchada.

También el exjugador José Ferreira Neto, que disputó 95 partidos con el club, estaba completamente harto de Memphis. "¿Qué le reprochaba Memphis al equipo de Corinthians? ¿Al cuerpo técnico? Dinero que le debían. Fue el penalti más horrible en la historia de Corinthians", comenzó.

"Solo soy un hombre, un ídolo de Corinthians, uno de los mayores ídolos en la historia de Corinthians. No quiero crucificar a nadie en un momento así. Pero Memphis cree que es más importante que Corinthians, que él es el hombre. Y vosotros, aficionados que lo admiráis, las Memphis girls, ahora lo estáis protegiendo", continuó.

"No se trata solo de fallar el penalti, es mucho más que eso. Corinthians es más grande que todos, más grande que Rivellino, más grande que Marcelinho, más grande que Sócrates, más grande que Biro Biro, más grande que yo... Este hombre llegó y todos pensasteis que es dueño de Corinthians, vosotros, la gente de internet que lo admiráis y nos criticáis porque contamos la verdad. Es impresionante: 21 partidos y un gol. El año terminó para Corinthians por culpa de Memphis", concluyó el excentrocampista, visiblemente furioso.

Los aficionados también estaban bastante furiosos con el delantero tras el partido. Además de ser silbado, también aparecieron pintadas en edificios alrededor del estadio pidiendo que el exjugador, entre otros clubes, de PSV y Manchester United se marche del club, según escribe la edición brasileña de ESPN.