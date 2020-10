Los memes del Uruguay vs Chile

Cada que las selecciones de y se ven las caras, saltan las chispas debido a la rivalidad reciente que aumentó desde la 2015 . Desde entonces ha ido subiendo y en la Jornada 1 ambos conjuntos se midieron en el Estadio Centenario .

Así, apenas comenzó el compromiso, una ola de memes se desencadenó en las redes sociales como Facebook, Tik Tok, Instagram, Whatsapp, Twitter , entre otras.

A continuación, en Goal , te traemos una recopilación de los más divertidos. ¡Recuerda tomarlo con humor!

NO HAY NADA MÁS DIFÍCIL QUE VIVIR SIN TIIII #PartyChilensisFtLaRoja pic.twitter.com/QVaJtMRcEF

DESDE QUE NO ESTA BRAVO NO ME SIENTO SEGURA #PartyChilensisFtLaRoja pic.twitter.com/kIcc2VgcXZ