Los memes de Messi "levantando una copa" con Argentina

¡Volvió Lionel Messi! Luego de la sanción impuesta por CONMEBOL, Leo regresó ante con gol y festejo en el amistoso en Arabia Saudita ante Brasil. La Pulga le dio el triunfo a la Albiceleste con un gol tras un penal errado y levantó el trofeo que se puso en juego, lo que rápidamente despertó las burlas en las redes sociales.

Another International trophy for Messi. 🐐

(Mentions open if you wanna cry) pic.twitter.com/Ril5uCKNVC