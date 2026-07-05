Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Medios saudíes: ¡Un defensa egipcio se va a «meter» a Messi en el bolsillo!

L. Messi
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

Una declaración que infunde optimismo en los corazones de los egipcios

El periodista saudí Saud Al-Sarami, exportavoz del Al-Nassr, prevé que Egipto elimine a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

El martes por la tarde Egipto se medirá a Argentina en un duelo muy esperado de octavos.

Egipto avanzó tras ganar 4-2 en penaltis a Australia (1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga), y Argentina eliminó a Cabo Verde 3-2.

Lee también... Un escritor argentino advierte: «Messi juega solo... ¿y qué haremos ante los Faraones?»

En Al-Arabiya FM afirmó: «Egipto vencerá a Argentina y espero que Messi vuelva a caer ante un equipo árabe, como ya pasó con Arabia Saudí en 2022».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY

Y añadió: «El gigante de la defensa egipcia, Rami Rabia, se meterá a Leo Messi en el bolsillo, tal y como ya hizo antes nuestro defensa Abdulilah Al-Omari cuando se enfrentó a la selección argentina».

El partido generará gran expectación, pues Egipto quiere seguir haciendo historia y Argentina, comandada por Messi, busca los cuartos de final.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google