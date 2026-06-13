La selección marroquí ha recibido duras críticas de algunos periodistas saudíes antes del esperado partido contra Brasil, este domingo en la primera jornada del Mundial 2026.

Marruecos está en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia, y las proyecciones indican que los “Leones del Atlas” avanzarán sin dificultad a octavos.

Mohsen Al-Jamaan, exjugador saudí y ahora analista, afirmó en el canal Al-Riyadiah: «Brasil tiene un gran grupo de jugadores, y lo que más destaca es su experiencia y solidez; la edad no importa».

Y añadió: «Desde la defensa hasta el ataque, Brasil tiene jugadores capaces de derrotar a Marruecos y a cualquier otro rival».

Y concluyó: «Marruecos puede jugar bien, pero la confusión en la gestión de los entrenadores complica su estrategia ante Brasil».

Lee también... El nuevo Ronaldo... ¿Será el Mundial de Estados Unidos testigo del nacimiento de otro fenómeno brasileño?

Y añadió: «La continuidad es clave para el éxito de cualquier selección, como demuestra Argentina con Scaloni, mientras que el caos domina Marruecos».

El periodista Nabil Nakshbandi añadió: «Marruecos se ha vuelto enigmático; ha logrado muchos éxitos en la era moderna, pero hay una situación extraña en la toma de decisiones».

Y añadió: «La selección brasileña cuenta con jugadores impresionantes, sobre todo en ataque, liderados por Vinicius y Rafinha, con Casemiro detrás, y su único problema es la compenetración».

Y añadió: «El partido contra Marruecos será el más difícil para Brasil en la fase de grupos, pero tiene capacidad para ganar, porque el seleccionador de los Leones del Atlas aún no ha fijado una alineación clara».

Concluyó: «Espero que la selección marroquí dé la talla, sobre todo Yassine Bounou, que ha tenido una temporada discreta con el Al-Hilal».



