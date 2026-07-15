Medida excepcional de la FIFA... Se espera un cambio polémico en la final del Mundial

La selección española espera con impaciencia la final del domingo en el estadio Jersey de Nueva York, a la espera de conocer al ganador del partido de este miércoles entre Inglaterra y Argentina.

Aunque la FIFA aún no lo ha confirmado, se espera que el descanso dure hasta 30 minutos, más del doble de lo habitual, según «Mundo Deportivo», que cita medios ingleses.

La FIFA planea usar ese tiempo para la segunda parte de un espectáculo, cuya primera parte se ofrecerá antes del partido.

Según The Times, actuarán Justin Bieber, Shakira, Madonna y Coldplay.

¿Puede la FIFA hacerlo? Sí, puede alargar el descanso habitual de 15 minutos.

El rotativo catalán recuerda que en la final del Mundial de Clubes de 2022 entre el PSG y el Chelsea el descanso duró 24 minutos.

Además, el reglamento del torneo, publicado por la FIFA, permite estas modificaciones.

El artículo 1 señala que otras normas vinculantes para la FIFA pueden aplicarse y, en caso de conflicto, prevalecerán sobre este reglamento.

Las Reglas del Consejo de la FIFA (IFAB), en su artículo 7 sobre la duración del partido, indican que «los jugadores tienen derecho a un descanso entre mitades que no exceda 15 minutos y a un breve descanso para beber agua (no más de un minuto) tras la primera prórroga».

Además, las Reglas establecen que «el reglamento del torneo debe especificar claramente la duración del descanso entre las dos mitades, que solo podrá modificarse con la autorización del árbitro».