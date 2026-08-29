El joven de 18 años entró en el minuto 74 con 2-0 en el marcador en lugar de Konstantinos Karetsas. Sin embargo, el italiano no dispuso de mucho tiempo para mostrar su calidad. Apenas dos minutos y medio después de su entrada, llegó tarde a un duelo con Albert Grönbaek y golpeó al jugador del Hamburgo en el tobillo con la pierna estirada. El árbitro Felix Zwayer no dudó demasiado y mostró al joven, como correspondía, la tarjeta roja.

Su frustración se desató después también fuera del césped. El atacante lanzó una botella varias veces contra una pared en los interiores del estadio. Una de ellas impactó con toda su fuerza, precisamente, contra el escudo del BVB. Entre los aficionados del Dortmund, esta escena no debió sentar nada bien.

Anton protege a Inacio; Matthäus critica la escena del BVB

Tras el pitido final, el capitán Waldemar Anton mostró, aun así, comprensión hacia su compañero en una entrevista con Sky. "Son emociones, Dios mío. Eso forma parte del fútbol. No creo que lo haya querido decir así. Queda mal, pero son las emociones que salen de dentro de uno. Prefiero a un jugador así, que está enfadado, a uno al que no le importa". El exinternacional récord Lothar Matthäus, en cambio, discrepó y criticó: "Eso me parece incluso peor que la falta. Al final es el logotipo, y eso no se puede hacer".

Sobre la falta en sí, Anton dijo: "Por supuesto, es una acción brutal. Es un jugador joven y estaba muy motivado por entrar. Empieza un poco ya antes. En la segunda parte estuvimos un poco imprecisos. Naturalmente, es molesto para el chico, porque tiene unas cualidades enormes. Recibir una tarjeta roja así es extremadamente amargo".

Después, Inacio también recibió apoyo del entrenador Niko Kovac. El técnico del BVB no quiso reprocharle nada a su jugador por la acción. "Llegó tarde, pero por eso no tiene que irse. Le golpea, se puede pitar. Acabo de entrar ahora al vestuario. El chico estaba allí sentado llorando. Se pueden imaginar cómo se sentía el chico. Primera tarjeta roja aquí como profesional de la Bundesliga en este estadio. Desde luego, no le ha hecho ningún favor al equipo. Se pueden imaginar lo que pasa por la cabeza de un chico así".

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Preguntado por lo que le dijo después a su pupilo, Kovac respondió: "La vida sigue. Eso no se hace a propósito. Tiene que aprender de ello. Eso es precisamente lo que queremos. El chico lo vive con emoción".

Para Inacio, fue apenas su segundo partido oficial de la temporada en curso. El atacante ya había tenido minutos en la Supercopa contra el FC Bayern (1-2). El italiano había debutado con el primer equipo la pasada temporada, antes de ascender definitivamente en verano desde el equipo reserva a la plantilla profesional.

La expulsión de Inacio no fue, sin embargo, la única nota amarga del sábado para el BVB. En el triunfo liguero, además, la incorporación estrella Giannis Konstantelias, autor del gol del 2-0, tuvo que ser sustituido posiblemente por una grave lesión de rodilla. El BVB ya tiene su siguiente compromiso el martes: en la primera ronda de la Copa de Alemania se medirá al Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club.