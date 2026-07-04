¡Mbappé se burla del Real Madrid!

La estrella francesa Kylian Mbappé brilla en el Mundial con un juego maduro y colectivo, marcando y asistiendo. mostrando la faceta que los aficionados del Real Madrid siempre esperaron ver, pero que no pudieron contemplar en sus dos años con la camiseta blanca.

Según «L'Équipe», en el Mundial prioriza el pase y la colaboración sobre la búsqueda personal del gol.

Este cambio, añade el diario, lo consagra como una de las estrellas del torneo y reabre el debate sobre su candidatura al Balón de Oro.

En cifras, ha marcado 6 goles en 4 partidos (uno cada 58 minutos) y ha dado dos asistencias.

Con el Real Madrid esta temporada ha marcado 42 goles en 44 partidos (un gol cada 90 minutos), y solo 5 asistencias (una cada 9 partidos), pese a ganar la Bota de Oro y dos Pichichis sin lograr ningún título colectivo en las 9 competiciones disputadas con el equipo blanco.

Los expertos coinciden: con Francia muestra la versión que el madridismo esperaba, más comprometido tácticamente y solidario con Dui, Oulissi, Barkola y Dembélé, algo que no siempre mostró en el Bernabéu junto a Vinicius, Brahim, Gonzalo o Bellingham.

Esta contradicción ha enfadado a la afición del Real Madrid, que cree que el jugador usó al club como etapa de preparación para el Mundial sin dar el rendimiento esperado.

El periodista español Juanma Rodríguez lo resumió en «El Chiringuito»: «Seamos claros: Mbappé se ha estado preparando todo el año para jugar con Francia a costa del dinero de los socios del Real Madrid», y añadió que «su verdadera obsesión no es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid, sino ganar su segunda estrella con Francia».

Rodríguez recordó que Mbappé ha caído en fuera de juego 60 veces en La Liga, lo que, a su juicio, refleja “falta de concentración e interés”, muy distinto a su disciplina con Francia.

Pese a las críticas, en el mundo del fútbol hay quien pide que se le entregue el Balón de Oro por su gran rendimiento con Francia, donde muestra eficacia y juego de equipo.

Sin embargo, muchos madridistas creen que el francés les falló, pues dio a su selección lo que negó al club, y aseguran que nunca se implicó en el proyecto, sino que usó al equipo como trampolín hacia su propia gloria.