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KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images
Khaled Mahmoud

Traducido por

Mbappé logra un hito sin precedentes para Francia frente a España

Francia vs España
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A Mbappé le espera una noche excepcional frente a España

Kylian Mbappé lidera la delantera de Francia en el duelo contra España, que se disputará esta tarde en el estadio de Dallas, en las semifinales del Mundial 2026.

Es, con 8 tantos, el máximo goleador del torneo junto a Lionel Messi, y buscará superarlo.

Su objetivo es guiar a Francia a la final por tercera vez consecutiva, tras ganar en 2018 a Croacia y perder en 2022 con Argentina en penaltis.

Hoy jugará su partido 21 en Mundiales, superando el récord de Hugo Lloris como el francés con más encuentros en la historia de la Copa del Mundo, según «Opta».

Ha sido titular en 18 encuentros mundialistas y nunca ha perdido: 17 victorias y un empate.

Con 20 goles y 6 asistencias, está a un tanto de igualar a Messi como máximo goleador histórico del torneo.

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