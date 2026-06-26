Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

Traducido por

Mbappé lidera el ataque francés ante Noruega; Haaland, en el banquillo

Francia
World Cup
Noruega vs Francia
Noruega
E. Haaland
Francia
Noruega
EE. UU.

«Los Galeses», con todas sus armas, en la batalla por el liderato

En la tercera y decisiva jornada del Mundial 2026, Francia se mide a Noruega con el liderato en juego.

Didier Deschamps, seleccionador francés ausente por el fallecimiento de su madre, ha definido la alineación de los «Gallos» para frenar al imparable Erling Haaland.

Noruega, que busca su pase a octavos, también revela sus cartas. Las alineaciones oficiales confirman el duelo más esperado del grupo.

Ståle Solbakken, seleccionador noruego, sorprendió al dejar a Erling Haaland fuera del once. 

La alineación francesa, según la web de la FIFA, es la siguiente:

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA

Portero: Mike Maignan.

Defensa: Dayot Upamecano, Jules Koundé, Theo Hernández y Maxence Lacroix.

Mediocampistas: Manu Koné, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué.

Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise.

Por su parte, la alineación de Noruega fue la siguiente:

Portero: Egil Selvik.

Defensa: Leo Ostigard, Fredrik André Bjørkan, Henrik Valsner.

Centrocampistas: Patrick Berg, Fredrik Orsen, Christian Thorsvedt y Thilo Asgard.

Delanteros: Andreas Schildrup, Jürgen Strand Larsen y Oscar Bob.

Anuncios