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Team France Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Mbappé: la estrella francesa es introvertida, pero sus pies hablan por sí solos

K. Mbappe
M. Olise
Francia
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Un talento excepcional

Kylian Mbappé, capitán de Francia, elogió a su compañero Michael Olise: «Es un jugador de presente y futuro, con elegancia y una gran visión de juego».

Así se pronunció Mbappé sobre Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich, en una entrevista con el diario francés «L'Équipe» previa al debut mundialista ante Senegal.

Olisé llega al torneo en gran forma: esta temporada, con el Crystal Palace, marcó 22 goles y dio 31 asistencias en 52 partidos.

En total, entre club y selección, suma 60 participaciones en goles, incluyendo un hat-trick en la victoria por 3-0 del pasado lunes.

Sobre su carácter introvertido, Mbappé bromeó: «Los dos hablamos francés y lo habla bien, pero nunca sabréis si su nivel mejora, ¡porque no os hablará mucho!».

Y añadió: «A Oulissi no le gusta hablar con los medios, así es él. Michael es introvertido, es parco en palabras, y son sus pies los que hablan por él».

Y concluyó: «Aceptadlo como es, porque nunca cambiará. Es un jugador excepcional y una gran persona; tiene elegancia y visión de juego, y nos entendemos muy bien».

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