Ander Herrera reveló el mensaje que le dio Mbappé cuando su traspaso a Real Madrid parecía inminente

El mediocampista asegura que le consultó al extremo francés por su futuro, justo antes del cierre del mercado de pases.

El caso de Kylian Mbappé fue uno de los más emocionantes del mercado de pases. Y es que el crack francés fue el gran objetivo de un Real Madrid que puso 200 millones de euros sobre la mesa para cerrar su traspaso, pero el PSG rechazó la oferta y decidió prolongar el pulso con los blancos hasta la próxima temporada.

Sin embargo, el futuro de Mbappé no ha dejado de ser uno de los temas más comentados en el cuadro parisino, ni siquiera en este inicio de temporada. Esta vez fue Ander Herrera, mediocampista español del PSG, quien dio su versión de lo ocurrido en el verano y reveló el mensaje que le dio el propio crack francés sobre su futuro.

"Yo tenía la intuición de que se iba a quedar. Lo que siempre nos dijo el club era que Mbappé se quedaba. Le pregunté dos semanas antes del cierre del mercado y me dijo 'estoy aquí, estoy aquí'. Todo lo que veía en la prensa no correspondía con lo que sucedía aquí. Lo que pase esta temporada afectará su decisión de quedarse o no", dijo Herrera a Cadena SER.

Vale destacar que la situación de Mbappé está muy lejos de resolverse, pues su contraro culmina en junio del próximo año. En ese sentido, el Real Madrid volverá a la carga para llevárselo sin costo alguno, mientras que el PSG hará todo lo posible para renovarlo y extender su permanencia en el equipo de Lionel Messi y Neymar.