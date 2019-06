Matosas pone en duda a Keylor Navas para la Copa Oro

El entrenador explicó que llegaron a acordar con el arquero que debe tomarse el tiempo para resolver su futuro.

Gustavo Matosas elevó la incertidumbre en torno al regreso de Keylor Navas a la Selección costarricense al explicar cómo fue la charla que tuvo con el todavía arquero de , previo a brindar la lista de jugadores para la disputa de la .

"Keylor es un arquero maravilloso, es un tipo sensacional. Los que fuimos jugadores entendemos lo que es estar saliendo de un equipo y aún no tener otro adónde ir. Cuando charlamos con Keylor, hablamos de todas estas situaciones: los dos convenimos en que en este momento lo mejor sea que él decida su futuro y que esté su cabeza para trasladar a su familia o dejarla en Madrid, si hace falta", explicó el técnico uruguayo, para poner en duda al experimentado portero de cara a la gran cita de la CONCACAF.

"Aún no sé qué es lo que él decidió o cuál es el arreglo que va a hacer. Keylor en la Selección tiene las puertas abiertas porque es un gran tipo y un extraordinario arquero. Si la decisión es la de no acompañarnos por todo lo que tiene que solucionar, es muy entendible. Tenemos otros arqueros que lo pueden hacer muy bien, eso me da muchísima tranquilidad. Lamentamos que no esté, pero tenemos gente que lo puede sustituir", agregó el nacido en en declaraciones que recoge el sitio everardoherrera.com.

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP/Getty Images