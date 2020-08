Matías Fernández enciende la esperanza en Colo Colo

El volante albo señaló estar "sin molestias y con toda la ilusión de ser un aporte" de cara al reinicio del Campeonato Nacional.

y Santiago Wanderers serán los encargados de abrir los fuegos del suspendido Campeonato Nacional 2020 cuando se enfrenten este sábado en el Estadio Monumental. Y para este cruce, el técnico del Cacique, Gualberto Jara, tendrá a disposición a Matías Fernández, quien dejó atrás las lesiones.

Así lo confirmó esta jornada el propio volante albo quien, de paso, aseguró que espera ser un aporte para el reinicio del torneo. "Las ganas de aportar siempre están, y eso es lo que busco. Si el físico no me lo permite, uno tendrá que tomar consideraciones, pero me siento cada día mejor. Me hizo bien este tiempo sin jugar, y ahora vamos a ver cómo responde el físico, pero el compromiso con la institución está intacta y estoy ilusionado con ser un aporte para el equipo, para mis compañeros y para el club", indicó el mediocampista a los canales oficiales del club de Macul.

Asimismo, el 14 valoró de forma positiva el tiempo de preparación, aunque reconoció que se encuentra en desventaja física frente a sus compañeros. "He estado entrenando con continuidad hace cinco semanas, ahora el punto es ponerme bien físicamente, pero estoy a disposición del entrenador (...) Seguramente mis compañeros tienen un poco más de fondo físico que yo. Tengo una semana atrasada en relación a mis compañeros. Estoy trabajando para equipararme con ellos”, dijo.

De todas formas, aseguró estar listo para sumar minutos frente a los Caturros. “Espero llegar bien al partido del fin de semana. En eso estoy centrado (...) Quiero sentirme bien, cada día me siento mejor y ese es mi foco. Quiero disfrutar, ir mejorando y llegar a los bien partidos, para que al equipo le vaya bien dentro de la cancha”, reflexionó.

Finalmente, reveló que "al grupo lo veo bien, más unido que nunca, y todos pensando en que le vaya bien al club, para poder salir de una posición que no es agradable y donde el pueblo colocolino no está acostumbrado a estar". Lo anterior debido a que el conjunto blanco figura en el casillero 13, con solo siete positivos. "No es fácil volver a jugar después de cinco meses, pero lo importante es que está la ilusión de retomar el Campeonato de la mejor manera", cerró.