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Más allá de la verdad: ¿le da la espalda el Al-Hilal a Osimhen?

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Informes revelan la verdad

Varios informes de prensa circularon durante los últimos días sobre la entrada del Al-Hilal saudí en negociaciones con el Galatasaray turco para la contratación del delantero nigeriano Victor Osimhen durante el actual periodo de fichajes de verano.

El nombre de Osimhen ya se había vinculado en varias ocasiones con el Al-Hilal, pero el jugador rechazó vestir la camiseta del "líder de Asia" y se aferró a jugar para el Galatasaray.

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Y según lo mencionado por el periodista Abdullah Al-Hunayan, cercano al club Al-Hilal, a través de la emisora "Al-Arabiya FM", la directiva del líder no ha enviado ninguna oferta oficial al Galatasaray, como se ha rumoreado recientemente.

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Explicó que la prioridad del Al-Hilal reside en la contratación de un extremo derecho, y que lo que se ha rumoreado sobre la existencia de negociaciones con Osimhen no tiene fundamento alguno.

Informes de prensa habían señalado que el delantero nigeriano no se opone esta vez a vestir la camiseta del Al-Hilal, pero el líder no desea actualmente incorporarlo, según se ha rumoreado.

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