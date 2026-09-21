Más allá de la polémica arbitral: el Atlético de Madrid celebra su récord

El Atlético de Madrid registró un nuevo récord de asistencia en su estadio "Riyadh Air Metropolitano", durante el derbi ante el Real Madrid en el marco de la competición de LaLiga.

El club madrileño anunció, en un comunicado a través de su página oficial, la presencia de 70.514 aficionados en las gradas del estadio para apoyar al equipo durante el partido que el Atlético de Madrid resolvió con un resultado de 2-1.

La asistencia en el derbi se acercó al aforo total del estadio, que asciende a 70.813 asientos, con una diferencia de tan solo 299 aficionados respecto al número total de localidades.

El nuevo récord llegó en una noche de celebración para la afición del Atlético de Madrid, después de que su equipo lograra la victoria ante su eterno rival, el Real Madrid, para superarlo en la tabla de clasificación de LaLiga tras disputarse siete jornadas de la competición.

El Atlético de Madrid elogió el apoyo de su afición durante el partido, y afirmó al cierre de su comunicado: "Con este nuevo logro, nuestra afición ha demostrado una vez más que es única. Gracias a vosotros, aficionados del Atlético, por el apoyo y el respaldo constante".