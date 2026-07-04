Marruecos vence a Canadá con un gran Ounahi y avanza a cuartos del Mundial

Marruecos se clasificó el sábado por la noche para los cuartos de final del Mundial. En Houston, el equipo de Mohamed Ouahbi venció 0-3 a Canadá con dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi. Los norteafricanos resistieron en un duelo intenso y físico y ahora esperan en cuartos a Francia o Paraguay. Marruecos perdió a su estrella, Ismael Saibari, por una lesión en el tendón de la corva.

Canadá empezó fuerte y a los cinco minutos Jonathan David quedó solo ante Yassine Bounou, quien respondió con una gran parada. Poco después, el portero marroquí volvió a intervenir tras un disparo de Tani Oluwaseyi, originado por la pérdida de balón de Neil El Aynaoui.

A los 20 minutos Marruecos perdió a Saibari por lesión en el isquiotibial; Soufiane Rahimi lo reemplazó. Soufiane Rahimi le reemplazó. La primera parte estuvo marcada por las faltas: Redouane Halhal vio la primera amarilla, seguida de las de Achraf Hakimi, Richie Laryea, Jonathan David, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannous.

El juego fue bronco: 21 faltas y seis amarillas al descanso, sin ocasiones claras.

Poco después de la reanudación, Marruecos marcó. Hakimi lanzó un tiro libre raso y Ounahi remató fuerte desde el borde del área: 0-1.

Canadá buscó el empate y el técnico Jesse Marsch reforzó el ataque con Cyle Larin. El recién ingresado participó en una ocasión al robar un pase corto de Hakimi a Bounou, pero llegó tarde y solo rozó al portero. Poco después, Larin vio la amarilla por esa acción.

En los últimos minutos Canadá apretó: David lanzó una falta alta y Buchanan probó desde lejos, pero Bounou respondió en ambas. Marruecos resistió la ofensiva final.

En el 82’, Ounahi sentenció: contraataque, pase de Brahim y su segundo gol, 0-2.

Ya en el descuento, Rahimi cerró la goleada: pase de Díaz y zurdazo del suplente para el 0-3 final. Con este triunfo, Marruecos avanza a cuartos de final.