La Federación Marroquí de Fútbol anunció que disputará un partido amistoso contra la selección de Ghana durante el próximo parón internacional, lo que brinda a Marruecos la oportunidad, aunque sea amistosa, de vengarse del entrenador portugués Carlos Queiroz.

La parte marroquí señaló, en un comunicado oficial este jueves, que el encuentro amistoso se celebrará el próximo 4 de octubre en el estadio Gran Tánger.

El partido llega después de los enfrentamientos de Marruecos contra Gabón y Lesoto, previstos para los días 25 y 29 de este mes de septiembre, dentro de las jornadas primera y segunda de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Queiroz dirige a la selección de Ghana en un segundo mandato después de haber clasificado con el conjunto de las Estrellas Negras a las rondas eliminatorias del Mundial 2026.

La selección marroquí no cuenta con un buen historial frente a Queiroz, ya que Marruecos nunca ha logrado superar al entrenador portugués pese a haberlo enfrentado con 4 selecciones diferentes, siendo Ghana la quinta.

4 enfrentamientos sin victoria marroquí

Según las estadísticas del sitio web «Transfermarkt», la selección marroquí se enfrentó a Queiroz en 4 partidos en todas las competiciones, con un balance de 3 derrotas y un empate.

La primera vez se remonta a hace 24 años, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2002, cuando Queiroz dirigió a la selección de Sudáfrica en la victoria sobre Marruecos por 3-1.

Y 16 años después de esa fecha, Queiroz renovó la cita con Marruecos, pero esta vez en la fase de grupos del Mundial 2018 con la selección de Irán, y la victoria fue para el conjunto asiático por 1-0.

La tercera vez llegó con la selección de Egipto en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2021, y el entrenador portugués condujo a Egipto a eliminar a Marruecos tras vencer por 1-0.

El año pasado tuvo lugar el último enfrentamiento entre Queiroz, que entonces era entrenador de la selección de Omán, y Marruecos en la fase de grupos de la Copa Árabe, y aquel partido se resolvió con un empate sin goles.