¿Marruecos o Brasil? Koeman habla del próximo rival de Holanda

Tras vencer 5-1 a Suecia en la segunda jornada, el seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, habló sobre el posible rival en dieciseisavos del Mundial 2026: Brasil o Marruecos.

Enla rueda de prensa posterior al partido, Koeman declaró: «No prefiero a ninguno de los dos. Ambas selecciones son muy fuertes y empataron en su primer partido».

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Y añadió: «Marruecos jugó bien en la primera parte y Brasil en la segunda; no creo que uno sea más fuerte que el otro. Debemos centrarnos en nosotros: ganaremos el próximo partido contra Túnez y lideraremos el grupo; luego ya veremos a quién enfrentamos».

Además, elogió a su delantero Brian Probi, autor de dos goles ante Suecia: «En el primer gol todo salió como queríamos; sabemos que Probi destaca en este tipo de jugadas».

El exentrenador del Barcelona añadió: «Todo empezó con un buen pase, luego la velocidad, y Probi delante de la portería… El gol no podría haber sido más perfecto».

La victoria, tras el 2-2 ante Japón, da tranquilidad al equipo. «Necesitábamos esta victoria. Al inicio del torneo, quieres empezar bien; eso te da tranquilidad. Teníamos mucha presión para ganar, porque de lo contrario todo habría dependido del último partido, y eso no lo queremos».