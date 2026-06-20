Marruecos, la única excepción... El gol de Vinícius da la victoria a Brasil

Este sábado, Brasil venció 3-0 a Haití en la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026 y quedó cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, marcó un gol y ratificó su influencia en la “Seleção”.

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Según la redfrancesa «stats foot», Brasil ha ganado 9 de los 10 partidos en los que Vinícius ha marcado con la selección; el otro terminó 1-1 ante Marruecos.

Con este triunfo, Brasil mantiene su imbatibilidad ante la CONCACAF en Mundiales.

En 10 duelos mundialistas ante la CONCACAF, Brasil suma 9 triunfos y 1 empate, sin perder, y se convierte en el país con más partidos ante una misma confederación en la historia del torneo sin derrota.



