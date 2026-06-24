Marruecos iguala el récord histórico de Camerún y Hakimi logra un hito personal

El partido de este jueves entre Marruecos y Haití, en la última jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026, marcó varios hitos históricos para el fútbol marroquí.

Con este encuentro, Marruecos llegó a 26 partidos en Copas del Mundo, igualando el récord africano de Camerún, según «Stats Foot».

Esta cifra refleja el creciente prestigio de los Leones del Atlas, especialmente tras sus recientes actuaciones en el torneo.

A nivel individual, Achraf Hakimi se convirtió en el jugador marroquí con más partidos en grandes competiciones (31 entre Mundial y Copa Africana).

Así, el capitán superó el anterior récord de 30 partidos que compartía con Youssef En-Nesyri.

Además, el jugador del París Saint-Germain se acercó a los 100 partidos con la selección al llegar a 99, cifra que lo sitúa a un paso de ese hito.

Noureddine Naybet lidera la lista histórica con 115 partidos, seguido de Hakimi con 99, Ahmed Feras (94), Yassine Bounou (93) y Youssef En-Nesyri (92).

Además, Sofiane Amrabat se convirtió en el segundo marroquí, tras Hakimi, en disputar tres Mundiales.

Amrabat debutó ante Haití en esta edición, tras perderse los duelos contra Brasil y Escocia.

Ambos jugaron el torneo por tercera vez, tras las ediciones de 2018, 2022 y 2026.