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Muhammad Sharaf Eldeen

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Marruecos bate un récord... y Brasil presenta su peor actuación desde 2014

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
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Brasil
Marruecos
EE. UU.

La selección marroquí mostró mayor concentración en el último tercio del campo.

Las estadísticas confirman el dominio de la selección marroquí sobre Brasil en el partido de anoche de la Copa del Mundo 2026.

Los «Leones del Atlas» batieron su récord de pases en el último tercio del campo: 123, la cifra más alta de Marruecos en un partido del torneo.

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En cambio, Brasil apenas completó 69 pases en el último tercio, su peor marca desde el 52 ante Colombia en 2014, según Opta.

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Ismail El Saybari adelantó a los Leones del Atlas en un mano a mano con Alisson en el 21’, y Vinicius igualó para la Seleção con un gran disparo en el 32’.

Ambos equipos comparten el Grupo C, donde Escocia venció 1-0 a Haití esta mañana (hora de Greenwich).

Brasil sueña con su sexto título, mientras que Marruecos hizo historia en Qatar 2022 al terminar cuarto, mejor resultado de una selección árabe o africana.

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