El italiano Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, siente decepción tras la abultada derrota de su equipo (3-0), este domingo, ante el Arsenal, en el partido de la Community Shield inglesa.

El Arsenal se coronó con el título por decimoctava vez en su historia, gracias al triplete de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard.

Tras el encuentro, Maresca declaró a la emisora BBC 5 Live: "Creo que el gol que encajamos a los 25 segundos, por desgracia, afectó al desarrollo del partido en ese momento. Creo que nuestra reacción fue buena antes del segundo gol, ya que tuvimos tres o cuatro ocasiones para marcar y empatar, pero por mala suerte encajamos el segundo gol, lo que complicó aún más las cosas".

Y añadió sobre el gol tempranero: "Me siento decepcionado por eso, porque el nivel de los equipos en este tipo de partidos está muy igualado, y cuando encajas un gol, la cosa se vuelve difícil, pero creo que la actuación después del primer gol fue muy buena, y generamos ocasiones, aunque, una vez más, el 2-0 lo complicó todo más".

Continuó con sus declaraciones: "Hay algo que está mal, pero es solo el comienzo, empezaremos la Premier League el próximo domingo, y entonces la concentración debe centrarse en eso", en alusión a que fue su primer partido oficial con el Manchester City, después de suceder a Pep Guardiola, que abandonó el Etihad al final de la pasada temporada.

Y concluyó diciendo: "Tenemos muchas cosas en las que trabajar. La temporada acaba de empezar, así que hay muchas cosas que necesitamos mejorar, pero incluso cuando ganamos los partidos, hay cosas que necesitamos mejorar".