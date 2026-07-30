Nada parece interponerse ya en el camino de la cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax. Matteo Moretto, periodista de fichajes de Marca, informa de que se ha producido un gran avance.

La llegada de Ter Stegen al Ajax lleva tiempo en el aire, pero hasta ahora el guardameta no terminaba de llegar a un acuerdo con su actual club, el FC Barcelona. Se trataba principalmente de una cuestión fiscal.

Ahora Moretto informa oficialmente de que el Barcelona ha dado «luz verde en cualquier condición» al traspaso. «Los problemas fiscales han quedado resueltos», aseguró el periodista español.

Eso supone una gran noticia para el Ajax, que ve en Ter Stegen a su portero titular para la próxima temporada. Si el papeleo se completa pronto, incluso existe la posibilidad de que ya esté disponible en el estreno liguero ante el PEC Zwolle el 9 de agosto.

Míchel ya dejó entrever ligeramente el pasado fin de semana, antes del amistoso contra el Burnley, que las negociaciones parecían ir por buen camino. «Esperemos que pueda ayudarnos y que pronto podamos hablar de él», dijo el entrenador del Ajax.

Moretto no da detalles sobre la cesión. Por ahora, por tanto, tampoco está claro qué porcentaje del salario de Ter Stegen tendrá que ser cubierto por el Ajax.