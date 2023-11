Maradona, el número 10 y el partido que querría volver a jugar: las mejores frases de la charla entre Messi y Zidane

Leo y Zizou dejaron grandes definiciones del fútbol actual y del pasado, de sus ídolos y de la admiración mutua que se tienen.

Lionel Messi y Zinedine Zidane se juntaron en un encuentro organizado por la marca de ropa deportiva que viste a ambos y el resultado fue una charla histórica de fútbol entre dos de los más grandes jugadores de la historia.

En la conversación, ambos revelaron la mutua admiración que sienten por el otro, hablaron de sus ídolos de la infancia, charlaron de la importancia de la camiseta número 10 y recordaron a Diego Armando Maradona.

A continuación, GOAL repasa las frases más importantes del diálogo

Lo que significa Maradona

Messi: "Para los argentinos el 10 es un número muy especial, porque vos hablás del diez y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida, los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó, el deseo siempre era ese, intentar de copiar lo que hacía Maradona".

"Diego era el jugador que admirábamos, veíamos, más allá de las edades, porque yo a él lo vi poco. Cuando fue a Newell's, que ya fue en su etapa final, tenía seis o siete años, y no me acuerdo, lo mismo el Mundial 1994, que era chico y no me acuerdo tanto. Obviamente vi videos y con todo lo que significa para nosotros Diego, es nuestro referente, nuestro ídolo máximo".

"Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos y lo que le contamos. Para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó a la Argentina, y lo que fue a nivel mundial"

La camiseta número 10

Zidane: "De pequeños todos queríamos tener el número 10. Era el líder del equipo"

Messi: "El 10 era el jugador diferente. Todos queríamos ser el jugador diferente, por más que no lo fuésemos. Todos queríamos tener el 10 desde chiquitos, hoy no sé si es tan así. Antes era una posición que reflejaba que era el mediapunta, el enganche, ahora hay muchos equipos que juegan 4-3-3 y son más interiores que 10, o en el 4-4-2 lineal no entran. Es verdad que quedan pocos Diez, esos jugadores característicos como Riquelme o Aimar. O quizás ya no hay. El fútbol cambió mucho. Cambió la manera de jugar, cambiaron los sistemas. Ya de chiquitos empiezan a jugar 4-3-3 o con una línea de tres o de cinco defensores. El número 10 no entra en esos sistemas o es difícil meterlo"

Francescoli y Aimar, los ídolos de la infancia

Zidane: "Francescoli jugaba en el Marsella, yo tenía 13 años y quería ser él. Era muy elegante, manejaba la pelota y yo decía 'esto no se ve mucho'. Era un mago"

Messi: "Yo era chico pero a Enzo lo vi en la época de River que tenían un equipazo, ganaron todo. Hoy sigue trabajando en el club. Tuve la suerte de conocerlo y gran persona. Si bien era chico, me acuerdo que ese River era una locura

A mí me gustaba Aimar, siempre lo dije. Me encantaba su manera de jugar, lo seguía en un River que también tenía un gran equipo. Sacando a Diego, que para nosotros es lo máximo, Pablo era una persona que admiraba mucho".

El partido que Messi querría volver a jugar

Messi: "No me arrepiento de nada en todo el camino y el recorrido que me tocó hacer, tuve la suerte de tener muchas alegrías, también tristezas por no haber conseguido los objetivos, pero si se dio así fue porque tenía que ser así. Pero igual la espinita de la final del Mundial 2014, si bien la pude dibujar un poco con este Mundial, va a quedar ahí..."

El mejor partido de la carrera de Zidane

Zidane: "Es difícil elegir uno pero cuando estaba en la Juve jugamos una semifinal de Champions contra el Ajax, ganamos 4-1 en Turín y en la revancha también, ese fue el partido. Hay mucha gente que no se acuerda...".

El gol más importante de la carrera de Leo

Messi: "Hacer un gol en la final del Mundial creo que es lo máximo... Los dos lo podemos decir".

El rival más duro que enfrentó Zidane

Zidane: "No el más duro, el más difícil, en el sentido de que era muy bueno y no es que te quería pegar: Paolo Maldini. Era muy inteligente en el campo. Y el otro, Thuram. Thuram sí que era duro, ja"

Messi: "Yo jugué contra Thuram. Era fuerte eh...".