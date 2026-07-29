Con un tono arrepentido y palabras cargadas de disculpas, Roberto Mancini apareció por primera vez tras su impactante regreso al banquillo de la selección italiana, para abrir su corazón y reconocer su error histórico cuando abandonó a la Azzurra por la oferta saudí.

Roberto Mancini ofreció una disculpa pública en su primera rueda de prensa el miércoles, tras su renombramiento como entrenador de la selección de Italia, que atraviesa una crisis sin precedentes, y ello apenas tres años después de su sorpresiva dimisión para marcharse a dirigir a la selección saudí con un contrato multimillonario.

Mancini (61 años) declaró con un tono triste: "Lo siento mucho, lo que ocurrió fue como perder a la compañera de mi vida, cometí un error garrafal, lamento todo lo que sucedió durante los últimos tres años, y haré todo lo posible por devolver a la selección nacional al lugar que le corresponde".

La crisis de Italia le abre la puerta al regreso

El regreso de Mancini se produjo tras un nuevo desastre para el fútbol italiano, ya que la Azzurra fracasó por tercera vez consecutiva en la clasificación para la Copa del Mundo, después de perder en la repesca ante Bosnia y Herzegovina el pasado abril, lo que provocó la salida del presidente de la federación, Gabriele Gravina, y del entrenador Gennaro Gattuso.

Mancini había conducido a Italia a la gloria europea con el título de la Eurocopa 2021, antes de sorprender a todos con su dimisión en agosto de 2023 para hacerse cargo de la selección de Arabia Saudita apenas dos semanas después, en un movimiento que muchos consideraron una traición.

Sobre aquel periodo, afirmó: "Fue enteramente culpa mía, hubo una mala comunicación con Gravina, pero asumo toda la responsabilidad".

La cuarta opción y la apuesta de futuro

La prensa italiana reveló que Mancini fue la cuarta opción de la federación, tras el rechazo de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola a asumir la misión, y el descarte de Andrea Pirlo por temores relacionados con un acuerdo de patrocinio con una empresa rusa de apuestas.

Su primer partido tras el regreso será ante Bélgica en la Liga de Naciones de la UEFA el 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma. Sobre el recibimiento del público que se espera, dijo: "Soy consciente de que algunos estarán en mi contra, espero que el equipo ofrezca un rendimiento lo suficientemente bueno como para que la gente me perdone".

Mancini apuesta en su nuevo proyecto por una joven generación liderada por Pio Esposito, Moise Kean y Nicolò Zaniolo en la delantera, Sandro Tonali y Nicolò Barella en el centro del campo, y Riccardo Calafiori y Gianluigi Donnarumma en la defensa y la portería, en medio de la persistente crisis en el eje de la zaga por los problemas de Alessandro Bastoni y Francesco Acerbi.

Y añadió: "No creo que estemos en una situación tan mala, tenemos muchas opciones entre delanteros y extremos, y son jóvenes que pueden crecer. Yo le di a Kean la oportunidad de debutar y lo conozco bien, además fui el primero en convocar a Zaniolo antes incluso de que jugara en la Serie A".