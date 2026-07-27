Paolo Maldini ha dejado ya su cargo como director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). También dimite Leonardo, que estaba vinculado a la federación como asesor. De este modo, el nuevo rumbo técnico dentro de la FIGC llega a su fin tras apenas dieciséis días.

Maldini fue nombrado a principios de este mes por el presidente Giovanni Malagò para liderar la búsqueda de un nuevo seleccionador, después de la salida de Gennaro Gattuso. Junto a Leonardo, habló entre otros con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, tras lo cual Andrea Pirlo emergió como el principal candidato.

Sin embargo, ese nombramiento se frustró en el último momento. Pirlo resultó ser embajador de la casa de apuestas rusa Fonbet, lo que no solo generó dudas éticas, sino que también provocó problemas legales. En Italia está prohibida la publicidad de juegos de azar, por lo que la FIGC decidió no seguir adelante con la llegada del exinternacional.

Según los medios italianos, esa decisión provocó una grave ruptura de confianza entre Maldini, Leonardo y la federación. Además, Malagò no brindó apoyo público a su director técnico. Cuando el ministro de Deporte, Andrea Abodi, criticó lo sucedido dentro de la FIGC, Malagò respondió que había que preguntarse "quién ha quedado mal", con lo que parecía dejar implícitamente la responsabilidad en manos de Maldini.

Tras la caída de la opción de Pirlo, Maldini y Leonardo habrían propuesto después a Thiago Motta como nuevo seleccionador. Sin embargo, Malagò mantuvo su preferencia por Roberto Mancini, mientras que Antonio Conte sigue figurando también como una opción. Las diferentes visiones generaron una situación insostenible.

Los medios italianos informan de que, a raíz de ello, Maldini decidió presentar su dimisión, tras lo cual Leonardo hizo lo mismo. De esta manera, la FIGC pierde de golpe a los dos dirigentes que hace poco más de dos semanas habían sido presentados como los arquitectos de una nueva era para la selección nacional.

La búsqueda de un nuevo seleccionador vuelve así a empezar. Según los medios nacionales, Roberto Mancini sigue siendo el principal candidato para hacerse cargo de la Squadra Azzurra . Mientras tanto, Giorgio Chiellini es mencionado como posible nuevo director técnico, mientras que el nombre de Thiago Motta ha perdido fuerza tras la salida de Maldini y Leonardo.

La FIGC debe decidir ahora si primero nombra a un nuevo director técnico o si designa directamente a un nuevo seleccionador.