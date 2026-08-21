Malcom sorprende a todos y anuncia su nuevo destino

El brasileño Malcom Filipe ha decidido su próximo destino de forma casi definitiva, después de anunciar a través de su cuenta de "Instagram" su traspaso al club emiratí Al Jazira, en un paso que se produjo antes de que el Al Hilal emitiera un comunicado oficial sobre el final de su relación con el jugador.

Malcom no se limitó a señalar su traspaso, sino que añadió el nombre del Al Jazira a la descripción de presentación de su cuenta, confirmando así que está cerca de emprender una nueva experiencia en la liga emiratí, después de que las últimas horas hayan sido testigo de rápidos acontecimientos sobre su futuro.

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Diversos informes habían señalado que el Al Jazira alcanzó un acuerdo para incorporar al extremo brasileño, con conversaciones acerca de la rescisión de su vínculo con el Al Hilal antes de su traspaso al club emiratí, en un momento en que el Al Diriyah saudí era uno de los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

malcom - instagram

La marcha de Malcom representa el final de una exitosa experiencia con el Al Hilal, después de que se uniera al "Zaeem" en el verano de 2023 procedente del Zenit de San Petersburgo ruso, y de que lograra durante su etapa con el equipo imponerse como uno de los elementos importantes de la línea ofensiva.

Durante su etapa con el Al Hilal, Malcom dejó una huella clara y contribuyó a que el equipo lograra varios títulos, antes de que la postura del club respecto a su continuidad cambiara durante el actual periodo de traspasos, hasta que finalmente las negociaciones se encaminaron hacia su traspaso al Al Jazira.

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Con el anuncio del nombre de su nuevo club, Malcom se ha adelantado al Al Hilal a la hora de desvelar su próximo paso, quedando pendiente solo el último trámite, que consiste en el anuncio oficial del fichaje, antes de que el extremo brasileño inicie un nuevo capítulo de su carrera lejos de la Liga Roshn.