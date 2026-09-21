Mac Allister: Messi merece el Balón de Oro y aún no he decidido mi futuro con el Liverpool

Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, reveló detalles sobre su futuro con el club inglés en una entrevista con la cadena "ESPN", en la que también dedicó un gran elogio a la leyenda argentina Lionel Messi.

Mac Allister confirmó a principios de este mes que sintió una "profunda tristeza" por el hecho de que el club no le presentara una oferta para renovar su contrato, pero prefirió quedarse en el estadio de Anfield durante el pasado verano a pesar de tener oportunidades de marcharse.

El internacional argentino mostró anteriormente su decepción por el hecho de que el club presentara dos ofertas para renovar los contratos de sus compañeros en el centro del campo Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai, mientras que él no recibió una oferta similar.

Mac Allister dijo: "No hay ninguna decisión definitiva hasta ahora. Mi contrato aún termina dentro de dos años. Y como he dicho, daré todo lo que tengo. Pueden pasar muchas cosas durante este periodo, y hay muchas opciones disponibles".

Y añadió: "Espero que se prolongue durante más años, pero si se limita solo a dos años, tendré que disfrutarlos con mi familia, porque no tengo ninguna duda de que estoy en uno de los mejores clubes del mundo".

El exjugador del Brighton explicó que la selección de Argentina tendrá que "hacerse más fuerte como equipo" mientras se prepara para un futuro sin Lionel Messi.

Mac Allister continuó: "Las palabras hacia Messi son siempre las mismas: la gratitud y la conciencia de que nunca vendrá otro jugador como él. Hemos disfrutado enormemente de nuestro tiempo con él".

Y prosiguió: "También le estamos agradecidos por todo lo que nos ayudó a conseguir en títulos. Y es seguro que el momento de su despedida será una ocasión muy emotiva".

Y agregó: "Será un proceso diferente con la incorporación de nuevos jugadores. Y tenemos que empezar a asimilar que el mejor jugador del mundo, el que marcó toda la diferencia, ya no estará más, y que nos veremos obligados a hacernos más fuertes como equipo. Eso será lo más importante".

Mac Allister mostró una gran confianza cuando le preguntaron por las opciones de Messi de ganar el Balón de Oro este año, a sus 39 años.

El futbolista de 27 años declaró: "Sí, por supuesto. Como argentinos, nos gustaría que Messi lo ganara. Disputó una Copa del Mundo excepcional y no veo ninguna razón que impida concederle el premio".

Y completó: "Además, es comprensible que los números ahora jueguen un papel muy importante hoy en día, algo que no tenía tanta importancia en el pasado, y tampoco sabes exactamente sobre qué base vota la gente".

Y prosiguió: "Pero cada candidato a la disputa es un jugador extraordinario, y cualquiera que se acerque a él lo merece. Y todos sabemos que Leo siempre antepone al equipo por encima de los logros individuales, por lo que el asunto no supondrá una gran crisis para él".

Messi deja la selección de Argentina siendo el máximo goleador histórico y el jugador con más participaciones en partidos internacionales, ya que marcó 125 goles en 207 partidos con Argentina.

Mac Allister volverá a participar con el Liverpool en el enfrentamiento ante el Manchester City en el estadio de Anfield tras el final del parón internacional, el día 11 de octubre.



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