Peter Bosz ha dado a conocer la alineación del PSV para el partidazo contra el Ajax. El técnico apuesta, entre otros, por Lutsharel Geertruida, que de este modo hará su debut como titular con el PSV. El duelo de la Eredivisie VriendenLoterij entre Ajax y PSV comenzará el sábado por la noche en el Johan Cruijff ArenA a las 20:00.

Bosz apuesta por Matěj Kovar en la portería del conjunto visitante de Eindhoven. Sergiño Dest y Mauro Júnior comenzarán contra el Ajax como lateral derecho y lateral izquierdo, respectivamente. Geertruida y Armando Obispo vuelven a ser los centrales del PSV. Ryan Flamingo, por tanto, tendrá que conformarse con un papel de suplente.

Sven Mijnans marcó de bella factura contra el FC Utrecht la semana pasada, pero ante el Ajax volverá a empezar desde el banquillo. Guus Til parte como mediapunta, Kodai Sano y Noah Fernandez completan el centro del campo del PSV en este partidazo de la Eredivisie.

Ricardo Pepi no atraviesa un gran momento de forma en las últimas semanas, pero contra el Ajax estará, ‘simplemente’, en punta. Ivan Perisic (derecha) y Ruben van Bommel (izquierda) ocuparán las bandas en el Johan Cruijff ArenA.

El Ajax ha ganado esta temporada hasta ahora dos de sus tres partidos de liga: 0-2 ante el PEC Zwolle y 0-4 ante el Telstar. En casa, ante el Heerenveen, los de Ámsterdam no pasaron hace tres semanas del empate 2-2.

El PSV tuvo un arranque algo en falso: 2-2 contra el Fortuna Sittard en casa. Después, el equipo de Bosz reaccionó con victorias ante el Excelsior (1-2), el FC Groningen (5-1) y el FC Utrecht (1-6).

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

Alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Til, Sano; Perisic, Pepi, Van Bommel.