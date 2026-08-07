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Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

Lukaku espera ofertas saudíes para definir su futuro

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Futuro incierto

Un informe periodístico reveló, este viernes, que el delantero belga Romelu Lukaku ha sido ofrecido de nuevo al Fenerbahçe, en medio de la búsqueda del jugador de un nuevo club, mientras que los clubes saudíes también han entrado dentro de las opciones posibles.

Lukaku, de 33 años, disputa el último año de su contrato con el Nápoles, y tras una decepcionante temporada 2025-2026 a nivel individual, no se espera que el delantero sea la primera opción para el entrenador Massimiliano Allegri al inicio de la nueva temporada.

Informes en Italia señalaron que el Nápoles está dispuesto a aceptar ofertas que no superen los 10 millones de euros por el veterano delantero, aunque su salida del estadio Diego Maradona no se ha concretado hasta ahora.

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Durante los últimos días, el nombre de Lukaku, máximo goleador histórico de la selección de Bélgica, se ha vinculado con un traspaso al Atlanta United estadounidense, pero informes publicados el viernes confirmaron también que ha sido ofrecido de nuevo al Fenerbahçe.

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Según Doruk Tiğemer, corresponsal de la cadena "TRT Spor", Lukaku ha sido ofrecido al Fenerbahçe, y no es la primera vez que el nombre del delantero se plantea al gran club turco, ya que anteriormente se le ofreció durante el mercado invernal de fichajes, así como otra vez hace cerca de un mes.

Hasta ahora, no se han producido negociaciones oficiales entre el Fenerbahçe y el Nápoles ni con los agentes del jugador.

La cadena "Football Italia" informó de que Turquía representa una opción seria para Lukaku, pero también está estudiando las posibles ofertas procedentes de Arabia Saudí.

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